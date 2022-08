Milan, gli Yenkees investono nel club. E arriva anche LeBron James (Di martedì 30 agosto 2022) I New York Yenkees starebbero investono con RedBird nel Milan. E starebbe arrivando anche LeBron James Notizia clamorosa quella riportata dal Financial Times. I New York Yankees (celebre franchigia di baseball) e Main Street Advisors (fondo di investimento di Los Angeles di cui fa parte anche LeBron James) starebbero investendo insieme a RedBird nel Milan. Una volta effettuato il closing sarà lo stesso Gerry Cardinale ad annunciare l’ingresso dei nuovi soci statunitensi. La collaborazione prevede inoltre l’inserimento dell’AC Milan nel consorzio “YES Network”, un media regionale costituito dall’associazione tra Yankees club, Amazon, RedBird e Sinclair Broadcast ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 30 agosto 2022) I New Yorkstarebberocon RedBird nel. E starebbendoNotizia clamorosa quella riportata dal Financial Times. I New York Yankees (celebre franchigia di baseball) e Main Street Advisors (fondo di investimento di Los Angeles di cui fa parte) starebbero investendo insieme a RedBird nel. Una volta effettuato il closing sarà lo stesso Gerry Cardinale ad annunciare l’ingresso dei nuovi soci statunitensi. La collaborazione prevede inoltre l’inserimento dell’ACnel consorzio “YES Network”, un media regionale costituito dall’associazione tra Yankees, Amazon, RedBird e Sinclair Broadcast ...

AntoVitiello : ?? Oggi è previsto un punto tra gli agenti di #Bakayoko e il #Milan per valutare la partenza in queste ultime ore di… - classcnbc : AC MILAN: IN ARRIVO NUOVI INVESTITORI L'indiscrezione del FT: i New York Yankees e il fondo di LA Main Street Advi… - Gazzetta_it : Il Financial Times: gli Yankees e LeBron entrano nel Milan - pormeccartnei74 : @jerryscottismo Stai buonino te, che avevi giurato e spergiurato che gli arabi avrebbero distrutto la A a suon di mijardi, pro Milan!! ???? - Rosso3Nero : La differenza tra #Kalulu e gli altri è che lui sembra migliorare ogni partita, i passaggi a vuoto non esistono per… -