Milan, gli Yankees e LeBron James tra i soci di Cardinale (Di martedì 30 agosto 2022) Ci sono anche i New York Yankees e un fondo di investimento di Los Angeles di cui fa parte anche LeBron James tra i soci di RedBird nell’operazione che Gerry Cardinale sta concludendo per il Milan. Secondo quanto riportato dal Financial Times, infatti, nell’acquisizione da 1,2 miliardi di euro del club rossonero rientreranno anche diversi L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di martedì 30 agosto 2022) Ci sono anche i New Yorke un fondo di investimento di Los Angeles di cui fa parte anchetra idi RedBird nell’operazione che Gerrysta concludendo per il. Secondo quanto riportato dal Financial Times, infatti, nell’acquisizione da 1,2 miliardi di euro del club rossonero rientreranno anche diversi L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

AntoVitiello : ?? Oggi è previsto un punto tra gli agenti di #Bakayoko e il #Milan per valutare la partenza in queste ultime ore di… - classcnbc : AC MILAN: IN ARRIVO NUOVI INVESTITORI L'indiscrezione del FT: i New York Yankees e il fondo di LA Main Street Advi… - Gazzetta_it : Il Financial Times: gli Yankees e LeBron entrano nel Milan - sportli26181512 : #Governance #Notizie Milan, gli Yankees e LeBron James tra i soci di Cardinale: Ci sono anche i New York Yankees e… - AleBottazzi_23 : RT @MilanNewsit: Financial Times - Gli Yankees e un fondo di Los Angeles (con LeBron) investono con RedBird nell'AC Milan: i dettagli https… -