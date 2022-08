Milan, anche LeBron James e i proprietari degli Yankees tra i nuovi investitori (Di martedì 30 agosto 2022) Un Milan che parla sempre più americano. Il Financial Times rivela che tra i nuovi soci di Gerry Cardinale e del fondo Red Bird che rileverà la società rossonera ci saranno anche i proprietari dei New York Yankees e LeBron James. Sia la famiglia Steinbrenner, proprietaria della storica franchigia di baseball, sia il cestista dei Los Angeles Lakers, che fa parte del fondo di investimento Main Street Advisors, saranno infatti tra gl investitori al fianco di Cardinale. L’annuncio ci sarà subito dopo che verrà ufficializzato il closing con Elliott. I SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 30 agosto 2022) Unche parla sempre più americano. Il Financial Times rivela che tra isoci di Gerry Cardinale e del fondo Red Bird che rileverà la società rossonera ci sarannodei New York. Sia la famiglia Steinbrenner,a della storica franchigia di baseball, sia il cestista dei Los Angeles Lakers, che fa parte del fondo di investimento Main Street Advisors, saranno infatti tra glal fianco di Cardinale. L’annuncio ci sarà subito dopo che verrà ufficializzato il closing con Elliott. I SportFace.

