Milan, "anche LeBron James, Drake e i New York Yankees tra gli azionisti": le novità sulla vendita a RedBird (Di martedì 30 agosto 2022) Nella nuova proprietà del Milan non ci sarà solo RedBird, ma anche LeBron James e il rapper Drake. Questo è quanto riporta il Financial Times, che ha annunciato i nomi di altri gruppi d'investimento statunitensi interessati ad acquisire la società rossonera insieme a Gerry Cardinale. RedBird, il gruppo di private equity, aveva già confermato la volontà di comprare le quote del club Milanese: il closing con Elliott è previsto a settembre, per un affare complessivo da 1,2 miliardi di euro. Ora però il quotidiano economico britannico riporta quali saranno i soci di RedBird nell'operazione: i New York Yankees e il Main Street Advisors. La franchigia di baseball di proprietà della famiglia Steinbrenner ...

