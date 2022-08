Migranti, l'Italia è al collasso: perché ci facciamo male da soli (Di martedì 30 agosto 2022) La questione dell'immigrazione irregolare sta assumendo dimensioni tali da non potere essere più affrontata con soluzioni tampone. «Siamo al limite delle possibilità», aveva chiarito senza mezzi termini Mario Draghi. È ormai acclarato che i numeri relativi ai flussi immigratori siano destinati ad aumentare per ragioni già ampiamente trattate da Libero che vanno dalla crescita demografica delle popolazioni del Sud del mondo alle difficoltà delle classi dirigenti di quei Paesi nel riuscire ad individuare soluzioni efficaci sul terreno economico ed alimentare. I conflitti etnici locali e la strumentalizzazione degli stessi da parte di potenze (in primo luogo la Russia) interessate a destabilizzare il clima politico europeo - in particolare quello Italiano- rendono ancora più complesso il quadro generale. Nondimeno, si continua ad avvertire non poca ambiguità a sinistra ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 30 agosto 2022) La questione dell'immigrazione irregolare sta assumendo dimensioni tali da non potere essere più affrontata con soluzioni tampone. «Siamo al limite delle possibilità», aveva chiarito senza mezzi termini Mario Draghi. È ormai acclarato che i numeri relativi ai flussi immigratori siano destinati ad aumentare per ragioni già ampiamente trattate da Libero che vanno dalla crescita demografica delle popolazioni del Sud del mondo alle difficoltà delle classi dirigenti di quei Paesi nel riuscire ad individuare soluzioni efficaci sul terreno economico ed alimentare. I conflitti etnici locali e la strumentalizzazione degli stessi da parte di potenze (in primo luogo la Russia) interessate a destabilizzare il clima politico europeo - in particolare quellono- rendono ancora più complesso il quadro generale. Nondimeno, si continua ad avvertire non poca ambiguità a sinistra ...

