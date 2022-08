Michelle Hunziker, equivoco sconcertante | “Non mi risulta!”: parole infuocate, scoppia la bagarre (Di martedì 30 agosto 2022) Nelle ultime ore, la famiglia di Michelle Hunziker è finita al centro di un gossip pesantissimo. Le dichiarazioni, però, ribaltano tutto Michelle Hunziker (Youtube)La showgirl svizzera sta vivendo un anno molto intenso. Il 2022 si è infatti aperto con la separazione dal marito Tomaso Trussardi, con il quale viveva una relazione da ben dieci anni che le ha donato due figlie, Sole e Celeste. Successivamente, per lei è arrivato il primo grande show in solitaria: Michelle Impossible, una soddisfazione che attendeva da una vita intera. Nelle ultime settimane, sul fronte sentimentale si vociferava un ritorno di fiamma con l’ex marito Eros Ramazzotti, padre della sua primogenita Aurora. Nelle ultime ore, però, uno stretto amico di famiglia ha pronunciato parole infuocate, che ... Leggi su direttanews (Di martedì 30 agosto 2022) Nelle ultime ore, la famiglia diè finita al centro di un gossip pesantissimo. Le dichiarazioni, però, ribaltano tutto(Youtube)La showgirl svizzera sta vivendo un anno molto intenso. Il 2022 si è infatti aperto con la separazione dal marito Tomaso Trussardi, con il quale viveva una relazione da ben dieci anni che le ha donato due figlie, Sole e Celeste. Successivamente, per lei è arrivato il primo grande show in solitaria:Impossible, una soddisfazione che attendeva da una vita intera. Nelle ultime settimane, sul fronte sentimentale si vociferava un ritorno di fiamma con l’ex marito Eros Ramazzotti, padre della sua primogenita Aurora. Nelle ultime ore, però, uno stretto amico di famiglia ha pronunciato, che ...

fanpage : Aurora Ramazzotti è incinta Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti saranno presto nonni - zazoomblog : Aurora Ramazzotti è in dolce attesa : Michelle Hunziker ed Eros nonni rock - penelopeblondie : RT @falcions85: aurora ramazzotti è incinta. mi immagino il figlio, tra 20 anni, che si lamenterà di quanto sia difficile essere nipote di… - IOdonna : Dopo il rumor sull'acquisto del test di gravidanza in Sardegna, la figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti è… - LucianoVerre : >>> E' INCINTA LA FIGLIA NON LA MADRE <<< CHE SCOOP! AURORA RAMAZZOTTI, FIGLIA DI MICHELLE HUNZIKER E DI EROS RAM… -