“Mi sono fatta male”. Incidente per l’ex Amici: si mostra così e rivela subito cosa le è successo (Di martedì 30 agosto 2022) Brutte notizie per un’ex concorrente di Amici. Un Incidente ha costretto la ragazza a recarsi dal medico perché non è in condizioni fisiche ottimali. Stiamo parlando di Carola Puddu, che ha avuto un infortunio che la costringerà a rimanere a riposo. A pubblicare la foto è stata la stessa ballerina, che si è immortalata con mascherina indossata e l’attenzione spostata sulla parte del corpo che ha subito problematiche. Immediatamente sono arrivati dei commenti da parte degli utenti per supportarla in questo momento. Dunque, l’ex Amici Carola Puddu ha avuto un infortunio e la foto sta già spopolando. Intanto, parlando della nuova edizione del talent show di Canale 5, chi rischia di non esserci è Mattia Zenzola. Il ballerino che sembrava sicuro del banco. Mattia si era dovuto ritirare ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 30 agosto 2022) Brutte notizie per un’ex concorrente di. Unha costretto la ragazza a recarsi dal medico perché non è in condizioni fisiche ottimali. Stiamo parlando di Carola Puddu, che ha avuto un infortunio che la costringerà a rimanere a riposo. A pubblicare la foto è stata la stessa ballerina, che si è immortalata con mascherina indossata e l’attenzione spostata sulla parte del corpo che haproblematiche. Immediatamentearrivati dei commenti da parte degli utenti per supportarla in questo momento. Dunque,Carola Puddu ha avuto un infortunio e la foto sta già spopolando. Intanto, parlando della nuova edizione del talent show di Canale 5, chi rischia di non esserci è Mattia Zenzola. Il ballerino che sembrava sicuro del banco. Mattia si era dovuto ritirare ...

