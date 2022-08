Meteo martedì: fine agosto tra sole, impulsi temporaleschi. Ecco le regioni coinvolte (Di martedì 30 agosto 2022) Previsioni Meteo Italia SITUAZIONE. Confermata una nuova fase di instabilità, anche perturbata che abbraccerà gli ultimi giorni di agosto, 30 e 31 e anche il 1° giorno di settembre con strascichi importanti anche per i giorni 2 e 3 seppur non ovunque. Ma Ecco che cosa succederà: l’anticiclone posizionato sull’estremo nord europeo tra il Regno Unito e la Scandinavia invoglierà un flusso di correnti fredde provenienti dal Mare di Barents ad intrufolarsi nel cuore dell’Europa scorrendo da nordest verso sudovest. Questo movimento andrà a formare un canale di bassa pressione che si posizionerà sotto quell’anticiclone e sarà responsabile di diffuse condizioni di maltempo su gran parte dell’Europa centrale. Anche l’Italia subirà le conseguenze di questa azione con i primi temporali attesi già nella giornata di martedì al nord ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 30 agosto 2022) PrevisioniItalia SITUAZIONE. Confermata una nuova fase di instabilità, anche perturbata che abbraccerà gli ultimi giorni di, 30 e 31 e anche il 1° giorno di settembre con strascichi importanti anche per i giorni 2 e 3 seppur non ovunque. Mache cosa succederà: l’anticiclone posizionato sull’estremo nord europeo tra il Regno Unito e la Scandinavia invoglierà un flusso di correnti fredde provenienti dal Mare di Barents ad intrufolarsi nel cuore dell’Europa scorrendo da nordest verso sudovest. Questo movimento andrà a formare un canale di bassa pressione che si posizionerà sotto quell’anticiclone e sarà responsabile di diffuse condizioni di maltempo su gran parte dell’Europa centrale. Anche l’Italia subirà le conseguenze di questa azione con i primi temporali attesi già nella giornata dial nord ...

DPCgov : ???? #AllertaGIALLA meteo-idro, martedì #30agosto, sull'intero territorio dell'Emilia Romagna per rischio temporali.… - DPCgov : ???? Allerta GIALLA meteo-idro, martedì #23agosto, in sette regioni al Centro-Sud. ?? Consulta il bollettino per cono… - isabellaeleodor : RT @DPCgov: ???? #AllertaGIALLA meteo-idro, martedì #30agosto, sull'intero territorio dell'Emilia Romagna per rischio temporali. ?? Consulta… - sansalvonet : A San Salvo oggi martedì 30 agosto cieli parzialmente sereni con possibile passaggio di nubi durante l'intera... - RSD_studiodelta : ?????? Previsioni #Meteo #ARPAE Emilia-Romagna di oggi, martedì 30 agosto 2022 ?? -