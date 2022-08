Meteo, Italia spaccata fra temporali e super caldo (Di martedì 30 agosto 2022) Sul fronte del Meteo gli ultimi giorni del mese di agosto vedranno l’Italia nuovamente divisa, in due, se non in tre tronconi. temporali sempre più frequenti al Nord, caldo torrido al Sud, clima instabile al Centro. Lo sostiene Lorenzo Tedici, del sito www.iLMeteo.it. L’esperto conferma un peggioramento Meteo in alta Italia, con qualche acquazzone in arrivo già da questa sera, 30 agosto, fra Liguria e Piemonte. Per la giornata di domani 31 agosto si prevede un’estensione del maltempo al resto del settentrione. Giovedì 1 settembre, con l’inizio dell’autunno Meteorologico, ci si attende cattivo tempo in gran parte del Centro-Nord. Le previsioni Meteo indicano piogge e locali temporali. Almeno per una parte ... Leggi su velvetmag (Di martedì 30 agosto 2022) Sul fronte delgli ultimi giorni del mese di agosto vedranno l’nuovamente divisa, in due, se non in tre tronconi.sempre più frequenti al Nord,torrido al Sud, clima instabile al Centro. Lo sostiene Lorenzo Tedici, del sito www.iL.it. L’esperto conferma un peggioramentoin alta, con qualche acquazzone in arrivo già da questa sera, 30 agosto, fra Liguria e Piemonte. Per la giornata di domani 31 agosto si prevede un’estensione del maltempo al resto del settentrione. Giovedì 1 settembre, con l’inizio dell’autunnorologico, ci si attende cattivo tempo in gran parte del Centro-Nord. Le previsioniindicano piogge e locali. Almeno per una parte ...

