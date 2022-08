“Messa nel mirino dai docenti perché mio padre era di destra”. L’affondo della direttrice d’orchestra Venezi (Di martedì 30 agosto 2022) Beatrice Venezi, direttrice d’orchestra apprezzata e contesa nel mondo, in una lunga intervista a La Verità, spiega il suo no alla candidatura con Fratelli d'Italia: "Sono lusingata del fatto che qualcuno abbia pensato a me. Semplicemente, ho confermato che preferisco continuare a fare il mio lavoro, essere utile al mio Paese così". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 30 agosto 2022) Beatriceapprezzata e contesa nel mondo, in una lunga intervista a La Verità, spiega il suo no alla candidatura con Fratelli d'Italia: "Sono lusingata del fatto che qualcuno abbia pensato a me. Semplicemente, ho confermato che preferisco continuare a fare il mio lavoro, essere utile al mio Paese così". L'articolo .

