Mercato MotoGP: Honda ha annunciato Joan Mir accanto a Marc Marquez (Di martedì 30 agosto 2022) La notizia circola da tempo nel paddock e non è affatto una sorpresa, ma ora è stata ufficialmente annunciata da Honda . Il prossimo anno e anche per quello successivo a prendere il posto di Pol ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di martedì 30 agosto 2022) La notizia circola da tempo nel paddock e non è affatto una sorpresa, ma ora è stata ufficialmente annunciata da. Il prossimo anno e anche per quello successivo a prendere il posto di Pol ...

FormulaPassion : #MotoGP, ufficiale: biennale per #Mir in #Honda #HRC - Sport_Fair : Si completa il puzzle del mercato piloti in #MotoGP: tutte le coppie per la stagione 2022/2023 - Gazzetta_it : Come sarà la MotoGP 2023: Oliveira e Fernandez in Aprilia, resta libera solo una Honda... - wthizdat : RT @corsedimoto: MIGUEL OLIVEIRA ha deciso: correrà con Aprilia RNF, rinunciando alla maxi offerta avanzata per la conferma da KTM. Qui i d… - ThibaultCamus : RT @corsedimoto: MIGUEL OLIVEIRA ha deciso: correrà con Aprilia RNF, rinunciando alla maxi offerta avanzata per la conferma da KTM. Qui i d… -