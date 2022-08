Mercato Juventus, Galtier a sorpresa: lo ha detto su Paredes (Di martedì 30 agosto 2022) Il tecnico del Paris Saint-Germain, Galtier, è intervenuto sulla questione Paredes, parlando poi anche di Skriniar e Keylor Navas. Queste le parole dell’allenatore della compagine transalpina: “Paredes non farà parte del gruppo che prenderà parte alla gara. Ci ho parlato dopo l’allenamento, lui ha trovato un accordo per trasferirsi alla Juventus. La sua testa al momento è altrove, anche se manca ancora l’intesa definitiva tra i due club. Ho preso la decisione di non inserirlo nel gruppo che giocherà la sfida di campionato con il Tolosa al fine di non avere un calciatore che potrebbe lasciare il club 24 ore dopo”. Paredes Juventus PSGQueste invece le sue dichiarazioni su Milan Skriniar e Keylor Navas. Il primo è stato accostato con insistenza al PSG, mentre il secondo potrebbe ... Leggi su rompipallone (Di martedì 30 agosto 2022) Il tecnico del Paris Saint-Germain,, è intervenuto sulla questione, parlando poi anche di Skriniar e Keylor Navas. Queste le parole dell’allenatore della compagine transalpina: “non farà parte del gruppo che prenderà parte alla gara. Ci ho parlato dopo l’allenamento, lui ha trovato un accordo per trasferirsi alla. La sua testa al momento è altrove, anche se manca ancora l’intesa definitiva tra i due club. Ho preso la decisione di non inserirlo nel gruppo che giocherà la sfida di campionato con il Tolosa al fine di non avere un calciatore che potrebbe lasciare il club 24 ore dopo”.PSGQueste invece le sue dichiarazioni su Milan Skriniar e Keylor Navas. Il primo è stato accostato con insistenza al PSG, mentre il secondo potrebbe ...

SkySport : ULTIM'ORA MERCATO #Monza, è fatta per #Rovella dalla #Juventus Arriva in prestito secco, domani le visite mediche… - romeoagresti : #Juventus al lavoro per chiudere anche l’operazione #Paredes con il PSG. Previsti nuovi contatti in giornata con il… - sportmediaset : Paredes a oltranza, i bianconeri possono cedere sull'obbligo #Juventus #Paredes #DouglasLuiz - JuventusUn : Bocciato prima di giocare “Colpa di #Allegri, non è da #Juve” I DETTAGLI ? - ZonaBianconeri : RT @sportli26181512: #Galtier: “#Paredes alla #Juve, ci siamo per Fabian Ruiz”. E convoca Navas: L'allenatore del #Psg ha annunciato l'acco… -