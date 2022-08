Meloni: se diventerò premier non rinuncerò al ruolo di mamma (Di martedì 30 agosto 2022) AGI - "Se diventerò premier, non rinuncerò a nulla di ciò che riguarda mia figlia Ginevra, che ha 6 anni". Lo dice Giorgia Meloni in una intervista sul numero di Chi in edicola dal 31 agosto. La leader di Fratelli d'Italia si sofferma anche su altri aspetti privati: "Mi sono sentita spesso inadeguata, a dire la verità - e a volte tutto mi sembra più grande di me. Ma sono un soldato, io, una combattente. Combatto e sono sicura che la gente ci seguirà. Verrà a votare", afferma. "Le donne si organizzano sempre. Basta guardare Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, che ha sette figli, o Roberta Metsola, presidente del Parlamento europeo, che sta crescendo quattro maschi", aggiunge Meloni per la quale "ci sono due modi per esercitare il potere: con l'esempio o con la paura. Io ho ... Leggi su agi (Di martedì 30 agosto 2022) AGI - "Se, nona nulla di ciò che riguarda mia figlia Ginevra, che ha 6 anni". Lo dice Giorgiain una intervista sul numero di Chi in edicola dal 31 agosto. La leader di Fratelli d'Italia si sofferma anche su altri aspetti privati: "Mi sono sentita spesso inadeguata, a dire la verità - e a volte tutto mi sembra più grande di me. Ma sono un soldato, io, una combattente. Combatto e sono sicura che la gente ci seguirà. Verrà a votare", afferma. "Le donne si organizzano sempre. Basta guardare Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, che ha sette figli, o Roberta Metsola, presidente del Parlamento europeo, che sta crescendo quattro maschi", aggiungeper la quale "ci sono due modi per esercitare il potere: con l'esempio o con la paura. Io ho ...

