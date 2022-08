Meloni rilancia il razzismo umanitario: 'Dall'Ucraina veri profughi non quelli dei barconi' (Di martedì 30 agosto 2022) Un paese civile o un paese incivile? "Un Paese civile non confonde tra migranti e profughi". Lo ha detto la leader di FdI Giorgia Meloni in un comizio a Cosenza. "Le immagini di donne e bambini che ... Leggi su globalist (Di martedì 30 agosto 2022) Un paese civile o un paese incivile? "Un Paese civile non confonde tra migranti e". Lo ha detto la leader di FdI Giorgiain un comizio a Cosenza. "Le immagini di donne e bambini che ...

BabbaiFabry : RT @LaNotiziaTweet: In disaccordo pure sui migranti. Gara a destra a chi la spara più grossa. #Meloni rilancia il blocco navale. #Salvini r… - tax_tweet : I due leader in Sicilia si contendono la bandiera dello stop ai flussi di migranti - MariaStellabra : RT @EnricoBorghi1: Ancora oggi Giorgia Meloni, in evidente dissenso da Salvini nonostante le foto di Messina,rilancia il blocco navale.Un b… - marcobarbon : #Centrodestra rilancia #pontesullostretto : Servirà ad unire #Mafia e #ndrangheta #ElezioniPolitiche2022 #Meloni, #Salvini #Berlusconi - okwlor : RT @LaNotiziaTweet: In disaccordo pure sui migranti. Gara a destra a chi la spara più grossa. #Meloni rilancia il blocco navale. #Salvini r… -