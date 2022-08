(Di martedì 30 agosto 2022) MILANO (ITALPRESS) – Alla domanda se possano essercinell’indicazione di Giorgiacomeo per i nomi dei, la leader di Fratelli d’Italia ha risposto: “di no, non ho ragione di crederlo. Credo che ci si debba presentare con una squadra deidi tutto rispetto. Non ho ragione di credere che la nostra democrazia sia diversa dalle altre”. Lo ha dichiarato nel corso di un’intervista per la trasmissione “Fuori dal coro” in onda questa sera su Rete 4. Unità nel centrodestra? “Noi governiamo già insieme diverse regioni e comuni – prosegue -. Mediamente dove governiamo insieme, mi pare che lo facciamo con ottimi risultati. Questo perchè le nostre differenze sono di ricetta, ma sul principio siamo tendenzialmente d’accordo: ad esempio, siamo tutti ...

cagliarilivemag : - messina_oggi : Meloni “Ostacoli su premier e ministri? - IlModeratoreWeb : Meloni “Ostacoli su premier e ministri? Spero di no” - - nestquotidiano : Meloni “Ostacoli su premier e ministri? Spero di no” - vivereitalia : Meloni 'Ostacoli su premier e ministri? Spero di no' -

Italpress

MILANO " Alla domanda se possano essercinell'indicazione di Giorgiacome premier o per i nomi dei ministri, la leader di Fratelli d'Italia ha risposto: "spero di no, non ho ragione di crederlo. Credo che ci si debba ...MILANO - Alla domanda se possano essercinell'indicazione di Giorgiacome premier o per i nomi dei ministri, la leader di Fratelli d'Italia ha risposto: "spero di no, non ho ragione di crederlo. Credo che ci si debba ... Meloni "Ostacoli su premier e ministri Spero di no" Agenzia di stampa Italpress MILANO (ITALPRESS) - Alla domanda se possano esserci ostacoli nell'indicazione di Giorgia Meloni come premier o per i nomi dei ministri, la leader di Frate ...La leader di Fratelli d'Italia spiega che gli impianti "vanno fatti, e vanno fatti nel tempo che è stato definito perché noi dobbiamo liberarci dalla dipendenza del gas russo. L'approvvigionamento ene ...