Meloni cresce ancora e sfiora il 25 per cento, cala il Pd. Centrodestra è avanti di 16 punti (Di martedì 30 agosto 2022) Sale ancora Giorgia Meloni, arretra Enrico Letta. Secondo l'ultima rilevazione Swg per La7, Fratelli d'Italia si conferma primo partito e si attesta al 24,8 per cento, guadagnando un punto rispetto alla precedente indagine dello stesso istituto, datato 8 agosto. Nello stesso intervallo, il Pd perde l'1 per cento e si ferma al 22,3. Sono gli effetti della prima parte della campagna elettorale, quella condotta tra ombrelloni e liste elettorali, con l'annesso carico di polemiche. Terzo partito è ancora la Lega di Matteo Salvini, stabile al 12,5 mentre Forza Italia scende al 7 per cento (un punto in meno rispetto a inizio mese): sono indicazioni significative, che certificano una volta di più come la coalizione di Centrodestra sia saldamente trainata da Giorgia Meloni.

