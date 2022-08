Meloni a gonfie vele, Fratelli d'Italia sfiora il 25% (Di martedì 30 agosto 2022) Manca meno di un mese alle elezioni politiche 2022 del 25 settembre e Fratelli d'Italia sfiora il 25% nel sondaggio Swg per il Tg La7. Il partito di Giorgia Meloni guadagna l'1% rispetto alle rilevazioni Swg dell'8 agosto e arriva al 24,8% rimanendo il primo partito nelle intenzioni di voto e superando ancor di più il Pd, ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 30 agosto 2022) Manca meno di un mese alle elezioni politiche 2022 del 25 settembre ed'il 25% nel sondaggio Swg per il Tg La7. Il partito di Giorgiaguadagna l'1% rispetto alle rilevazioni Swg dell'8 agosto e arriva al 24,8% rimanendo il primo partito nelle intenzioni di voto e superando ancor di più il Pd, ...

