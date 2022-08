Melloni Immobiliare | «Attenzione ai servizi offerti da un’agenzia immobiliare | cruciale è la scelta del partner giusto»

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 30 agosto 2022) (Adnkronos) – Conoscenza delle normative, valorizzazione dell’immobile e strategie di marketing: ecco un piccolo vademecum per non incorrere negli errori più comuni quando si desidera vendere o comprare casa. Reggio Emilia, 30 agosto 2022. In un mercatoin costante evoluzione, per il privato il rischio di cedere alla tentazione del “fai da te” per condurre personalmente la trattativa di compravendita è concreto: la soluzione migliore è sempre quella di affidarsi a. «, però», esordisce Luca Fontana, socio e responsabile Comunicazione Marketing di, agenzia leader sul territorio di Reggio Emilia e provincia che conta ben 5 sedi. «Non tutte le agenzie sono uguali e la ...