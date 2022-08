Melisa Raouf è la prima finalista nella storia di Miss England senza trucco (Di martedì 30 agosto 2022) Melisa Raouf è una studentessa universitaria di vent’anni originaria di Battersea, nel sud di Londra, e la settimana scorsa si è aggiudicata un posto in finale per la corona di Miss Inghilterra partecipando alle semifinali con un look senza make up, la prima a farlo in 94 anni di storia del concorso. Ora parteciperà alle finali di ottobre per provare a vincere l’ambita corona. “Significa molto per me, perché credo che molte ragazze di diverse età si trucchino perché si sentono obbligate a farlo“, ha spiegato Melisa Raouf in un’intervista a The Independent. La ragazza, una studentessa di Studi politici, ha aggiunto che i nostri difetti “ci rendono ciò che siamo” e che “se una persona è felice nella propria pelle, non dovrebbe essere ... Leggi su news.robadadonne (Di martedì 30 agosto 2022)è una studentessa universitaria di vent’anni originaria di Battersea, nel sud di Londra, e la settimana scorsa si è aggiudicata un posto in finale per la corona diInghilterra partecipando alle semifinali con un lookmake up, laa farlo in 94 anni didel concorso. Ora parteciperà alle finali di ottobre per provare a vincere l’ambita corona. “Significa molto per me, perché credo che molte ragazze di diverse età si trucchino perché si sentono obbligate a farlo“, ha spiegatoin un’intervista a The Independent. La ragazza, una studentessa di Studi politici, ha aggiunto che i nostri difetti “ci rendono ciò che siamo” e che “se una persona è felicepropria pelle, non dovrebbe essere ...

