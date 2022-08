Megna Civico22 | “Il caro energia non può giustificare ancora sacrifici per la scuola”

(Di martedì 30 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minuti“Ilvede al vaglio l’ipotesi della settimana corta per le scuole, ipotesi che pur avendo destato non poche perplessità e proteste tra gli addetti ai lavori, sembra data per decisa dall’amministrazione comunale, come se il settore scolastico non fosse già stato fin troppo martoriato dalla pandemia. Le considerazioni sono due, il metodo e il merito. Partendo da quest’ultimo, se la ragione è esclusivamente di tipo economico, di che risparmio parliamo, visto che già molte scuole a Benevento di sabato sono chiuse? E non sarebbe più logico iniziare dagli uffici pubblici, anziché penalizzare sempre euna volta i ragazzi, tenuti lontani dalle aule con conseguenze nefaste? Così come più sensato sarebbe – finalmente – investire sull’efficientamento energetico e la riduzione di sprechi in tutto il ...

Per tutte queste ragioni, a cui si aggiungono gli strafalcioni tecnici della delibera presentata ben spiegata da Giovannanella sua relazione,ha votato contro la prosecuzione del ...I consiglieri di Civico 22, Giovannae Angelo Moretti hanno depositato un'interrogazione per chiedere all'assessore Rosa di conoscere quali misure si intendono adottare e in che tempi per sistemare le aree verdi di Piazza e Viale ...