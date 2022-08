Meghan Markle | le foto proibite “La sua arroganza toglie il fiato”

(Di martedì 30 agosto 2022)è inarrestabile e torna a far parlare di sé con l’intervista a The Cut dove compare indare ilcon pose conturbanti che le sarebbero statese fosse ancora a Corte. E ancora una volta prende di mira il Palazzo ma le sue rivelazioni hanno sollevato l’indignazione dei sudditi di Sua Maestà e dei commentatori reali.in copertinaha realizzato il suo sogno, ossia finire sulla copertina di una rivista patinata. Lei puntava a Vogue, che ha ospitato Lady Diana e Kate Middleton, ma si è dovuta “accontentare” del prestigioso The Cut. Sulla cover la moglie di Harry compare in primo piano. La Duchessa guarda dritto davanti l’obiettivo, lo sguardo reso magnetico ...

gemin_steven98 : RT @ilpost: Meghan Markle sulle divisioni create dai tabloid britannici dentro la famiglia reale - ilpost : Meghan Markle sulle divisioni create dai tabloid britannici dentro la famiglia reale - F1nding_D3b : @NetflixIT Suits. Per capire chi fosse Meghan Markle prima che diventasse duchessa. - CatelliRossella : Meghan Markle sulla copertina di The Cut: 'Harry mi ha detto di aver perso suo padre' - beatandlove : Meghan Markle, primo caso patologicamente grave al mondo di principessa autopercepita? -

In una recente intervista data al magazine The Cut , la duchessa del Sussex, moglie del principe Harry del Regno Unito, ha parlato nuovamente di come l'atteggiamento dalla stampa scandalistica britannica abbia creato conflitti e divisioni sia nella sua famiglia ...Il giornale dà spazio anche alle dichiarazioni disulla rottura tra suo marito Harry e il padre Carlo, erede al trono, e a una ricerca dell'università di Oxford secondo cui, ...Il rapporto interrotto con il principe Carlo, il paragone con Mandela, una docu-serie ambientata a Montecito: la moglie di Harry si racconta ...«Harry mi ha detto: "Ho perso mio papà in tutta questa situazione"», ha raccontato la duchessa del Sussex in un'intervista data al magazine "The Cut" ...