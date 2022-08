Pall_Gonfiato : #Mauro boccia #Ronaldo al #Napoli: 'Sfascia lo spogliatoio! A Torino è andato per vincere la Champions ma...' - mauro_gianca : RT @NomosCSP: #ElezioniPolitiche2022???? #SeguileconNomos: ??#Draghi da Rimini rassicura: andate a votare, l’Italia ce la farà; ??Il discorso… - Fernando_Boccia : Ecco per quelli che si definiscono di DX o di SX una spiegazione semplice e storica della definizione di destra e s… -

AreaNapoli.it

Francesco, responsabile Pd per gli Enti locali, sceglie la provocazione, ricordando che, se ... Ma la schiacciata più velenosa arriva daBerruto, responsabile sport del Pd ed ex ct di ......Federica De Benedetto Forza Italia 1 Marcello Lanotte 2 Rosa Carolina Caposiena 3 Raffaele Di...2 Angela Pennetti 3 Umberto Candela 4 Tiziana De Feo Partito Democratico 1 Francesco2 ... Mauro boccia il colpo di mercato: 'Il PSG non ti cede i migliori' In un articolo su La Gazzetta dello Sport l'ex calciatore Massimo Mauro ha commentato la trattativa sul possibile arrivo di un centrocampista in una big italiana.Uno strappo con il passato targato Matteo Renzi. E un’ipoteca sul futuro. Ci sono entrambi nel manuale che Enrico Letta ha seguito per stilare le liste dei candidati Pd. Uno sforzo fatto ...