Mattia Stanga, il tiktoker con 2,6 milioni di follower: «Sono amatissimo dalle mamme e non ho haters». (Di martedì 30 agosto 2022) Sul Corriere della Sera un’intervista a Mattia Stanga, tiktoker bresciano che vanta 2,6 milioni di follower (e 1,1 milioni su Instagram). Seguitissimo per i suoi POV, Point of View, video brevi in cui racconta gli stereotipi che tutti conosciamo rappresentando le persone che incontra nel quotidiano, dalle amiche ai professori, dal dentista alla cassiera del supermercato. Tutto in dialetto bresciano, ormai diventato un suo marchio di fabbrica. «L’altro giorno ero a un concerto imbacuccato con il cappello e gli occhiali. Stavo prendendo da bere in fila e una signora mi dice: “Ti ho riconosciuto per la voce. Non ti ho visto in faccia ma ero sicura che fossi Mattia”. In molti mi dicono che devo perdere l’accento, invece secondo me è proprio quello, ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 30 agosto 2022) Sul Corriere della Sera un’intervista abresciano che vanta 2,6di(e 1,1su Instagram). Seguitissimo per i suoi POV, Point of View, video brevi in cui racconta gli stereotipi che tutti conosciamo rappresentando le persone che incontra nel quotidiano,amiche ai professori, dal dentista alla cassiera del supermercato. Tutto in dialetto bresciano, ormai diventato un suo marchio di fabbrica. «L’altro giorno ero a un concerto imbacuccato con il cappello e gli occhiali. Stavo prendendo da bere in fila e una signora mi dice: “Ti ho riconosciuto per la voce. Non ti ho visto in faccia ma ero sicura che fossi”. In molti mi dicono che devo perdere l’accento, invece secondo me è proprio quello, ...

