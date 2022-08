Marianna Madia insultata per strada da un consigliere Fdi: “Bambola pechinese”. L’ex ministra chiama in causa Meloni (Di martedì 30 agosto 2022) “Bambola pechinese“. È così che L’ex sindaco di Civitavecchia e consigliere comunale di Cerveteri Giovanni Moscherini (Fratelli d’Italia) si è rivolto alL’ex ministra Marianna Madia (Pd) che si trovava in provincia di Viterbo per la campagna elettorale. Madia ha denunciato il fatto con un video che ha condiviso su Twitter. Destinataria la leader di Fdi, Giorgia Meloni: “Trova giusto che in campagna elettorale, nel bel mezzo del corso di Civitavecchia, un suo consigliere mi abbia insultata? – scandisce Madia – Siamo entrambe madri di figlie femmine, quale società costruiamo per le bambine che crescono nel nostro paese?”. Questo significa, conclude, che non è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 30 agosto 2022) ““. È così chesindaco di Civitavecchia ecomunale di Cerveteri Giovanni Moscherini (Fratelli d’Italia) si è rivolto al(Pd) che si trovava in provincia di Viterbo per la campagna elettorale.ha denunciato il fatto con un video che ha condiviso su Twitter. Destinataria la leader di Fdi, Giorgia: “Trova giusto che in campagna elettorale, nel bel mezzo del corso di Civitavecchia, un suomi abbia? – scandisce– Siamo entrambe madri di figlie femmine, quale società costruiamo per le bambine che crescono nel nostro paese?”. Questo significa, conclude, che non è ...

