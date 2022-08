Margaret Atwood torna in Italia con un romanzo inedito (Di martedì 30 agosto 2022) pubblicato da Ponte alle Grazie. È in uscita a settembre 2022 e si intitola La vita prima dell’uomo. Margaret Atwood torna a stupire i lettori Italiani con un romanzo inedito, che approderà in libreria a settembre 2022 con Ponte alle Grazie. La scrittrice canadese, tra le più rivoluzionarie degli ultimi decenni, ha segnato la storia della letteratura internazionale con Il racconto dell’ancella, un romanzo distopico che racconta di un mondo dove le donne sono semplicemente viste come una sorta di mezzo con cui procreare e poco più. Un mondo che sembra essere lontano dal nostro, ma che in realtà racconta di una ferita brutalmente attuale. Crediti: AnsaQuello proposto da Margaret Atwood e in arrivo a settembre anche in ... Leggi su velvetmag (Di martedì 30 agosto 2022) pubblicato da Ponte alle Grazie. È in uscita a settembre 2022 e si intitola La vita prima dell’uomo.a stupire i lettorini con un, che approderà in libreria a settembre 2022 con Ponte alle Grazie. La scrittrice canadese, tra le più rivoluzionarie degli ultimi decenni, ha segnato la storia della letteratura internazionale con Il racconto dell’ancella, undistopico che racconta di un mondo dove le donne sono semplicemente viste come una sorta di mezzo con cui procreare e poco più. Un mondo che sembra essere lontano dal nostro, ma che in realtà racconta di una ferita brutalmente attuale. Crediti: AnsaQuello proposto dae in arrivo a settembre anche in ...

