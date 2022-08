Mare Fuori, la Pupa Emy Buono nel cast della terza stagione: ecco in che ruolo (Di martedì 30 agosto 2022) Emy Buono è stata una delle protagoniste indiscusse dell’ultima edizione del programma “La Pupa e il secchione Show“. Il reality condotto da Barbara D’Urso è stato per la bella Emy un grande trampolino di lancio. La sua carriera professionale adesso vedrà una bella rivoluzione. A puntare tutto sulla sua figura i produttori di una delle serie televisive più di successo: Mare Fuori. Da poco la piattaforma Netflix ha acquistato i diritti di distribuzione, prima riservati a RaiPlay, e già sta conquistando il pubblico di qualsiasi età. Paragonata più volta a Gomorra, in realtà Mare Fuori percorre strade del tutto diverse. Si tratta di una delle serie di maggiore successo che puntano tutto sulla loro storia. Questa ambientata in un carcere minorile del sud Italia, che lavorano tanto sulla ... Leggi su isaechia (Di martedì 30 agosto 2022) Emyè stata una delle protagoniste indiscusse dell’ultima edizione del programma “Lae il secchione Show“. Il reality condotto da Barbara D’Urso è stato per la bella Emy un grande trampolino di lancio. La sua carriera professionale adesso vedrà una bella rivoluzione. A puntare tutto sulla sua figura i produttori di una delle serie televisive più di successo:. Da poco la piattaforma Netflix ha acquistato i diritti di distribuzione, prima riservati a RaiPlay, e già sta conquistando il pubblico di qualsiasi età. Paragonata più volta a Gomorra, in realtàpercorre strade del tutto diverse. Si tratta di una delle serie di maggiore successo che puntano tutto sulla loro storia. Questa ambientata in un carcere minorile del sud Italia, che lavorano tanto sulla ...

