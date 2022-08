Marco Damilano è sposato? Ha figli? Cosa sappiamo della vita privata del giornalista (Di martedì 30 agosto 2022) Marco Damilano è senza dubbio uno dei giornalisti più noti, anche grazie alla sua partecipazione al programma di La7 Propaganda Live. Tuttavia Damilano è spesso presente anche in molti talk-show politici, dove riesce sempre a fornire un punto di vista molto lucido ed esaustivo: lo vediamo frequentemente su Dimartedì, Maratona Mentana, Agorà e Tagadà Nel corso della sua carriera ha avuto moltissime collaborazioni ed è stato appena ingaggiato dalla Rai per una striscia quotidiana di informazione intitolata Il cavallo e la torre, che va in onda su Rai 3 da ieri, lunedì 29 agosto. Inoltre, dallo scorso 27 giugno il giornalista è editorialista del quotidiano Domani. Ma Cosa sappiamo della vita privata di ... Leggi su nonsolo.tv (Di martedì 30 agosto 2022)è senza dubbio uno dei giornalisti più noti, anche grazie alla sua partecipazione al programma di La7 Propaganda Live. Tuttaviaè spesso presente anche in molti talk-show politici, dove riesce sempre a fornire un punto di vista molto lucido ed esaustivo: lo vediamo frequentemente su Dimartedì, Maratona Mentana, Agorà e Tagadà Nel corsosua carriera ha avuto moltissime collaborazioni ed è stato appena ingaggiato dalla Rai per una striscia quotidiana di informazione intitolata Il cavallo e la torre, che va in onda su Rai 3 da ieri, lunedì 29 agosto. Inoltre, dallo scorso 27 giugno ilè editorialista del quotidiano Domani. Madi ...

Affaritaliani : Marco Damilano, il debutto su Rai 3 con 'Il cavallo e la torre' non convince - Massimo94238231 : RT @LuigiMascheroni: Per la serie “Gli insopportabili”, dopo quelli di Gianluca Vacchi, David Parenzo, Oliviero Toscani, Marco Travaglio, E… - vr1774 : RT @mr_meco: ++ BRIGATA SPIEGONE ++ Marco #Damilano tu lavori bene: bella 'a torre, bello er cavallo, bello er programma... bello, bello,… - FabrizioTesseri : Il #Molise esiste e resiste e l'Alto Molise è ricco di storia, natura e tranquillità, come #Pescopennataro racconta… - 95_addicted : RT @carotelevip: #IlCavalloELaTorre la prima puntata fa il 7.7% di share. Il pubblico c'è, ora la striscia di Marco Damilano deve conservar… -