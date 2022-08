Mara Venier, tutti gli ex della “Signora della domenica” (Di martedì 30 agosto 2022) Mara Venier ed i suoi ex. Mara Venier stasera sarà ospite dell’ultima puntata di “Lui E’ Peggio Di Me”, lo show di Raitre condotto da Giorgio Panariello e Marco Giallini in onda a partire dalle 21:30. Nella vita della “Signora della domenica” si sono susseguiti diversi amori ad alcuni dei quali è rimasta legata e che hanno portato due figli alla conduttrice: Elisabetta Ferracini e Paolo Capponi Il primo grande amore per la presentatrice veneta arriva nell’adolescenza: è Francesco Ferracini e pochi mesi dopo la Venier ed il compagno venticinquenne si sposano e la conduttrice è in dolce attesa della sua primogenita, Elisabetta. Il legame si incrina poichè l’uomo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 30 agosto 2022)ed i suoi ex.stasera sarà ospite dell’ultima puntata di “Lui E’ Peggio Di Me”, lo show di Raitre condotto da Giorgio Panariello e Marco Giallini in onda a partire dalle 21:30. Nella vita” si sono susseguiti diversi amori ad alcuni dei quali è rimasta legata e che hanno portato due figli alla conduttrice: Elisabetta Ferracini e Paolo Capponi Il primo grande amore per la presentatrice veneta arriva nell’adolescenza: è Francesco Ferracini e pochi mesi dopo laed il compagno venticinquenne si sposano e la conduttrice è in dolce attesasua primogenita, Elisabetta. Il legame si incrina poichè l’uomo ...

