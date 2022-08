Manchester United, ufficiale Antony dall’Ajax: operazione da 95 milioni (Di martedì 30 agosto 2022) Antony è ufficialmente un giocatore del Manchester United. Lo ha comunicato direttamente il club inglese attraverso le proprie pagine social. L’attaccante brasiliano, voluto fortemente da ten Hag, arriva dall’Ajax sulla base di 95 milioni di euro, che potrebbero diventare 100 nel caso del raggiungimento di alcuni bonus. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 30 agosto 2022)è ufficialmente un giocatore del. Lo ha comunicato direttamente il club inglese attraverso le proprie pagine social. L’attaccante brasiliano, voluto fortemente da ten Hag, arrivasulla base di 95di euro, che potrebbero diventare 100 nel caso del raggiungimento di alcuni bonus. SportFace.

