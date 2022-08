Manchester City, emergenza in difesa: trattativa avanzata con Akanji del Borussia Dortmund (Di martedì 30 agosto 2022) Dopo essere stato per settimane una suggestione per Inter e Milan, Manuel Akanji sarebbe in procinto di passare dal Borussia Dortmund al Manchester City. Infatti, come sottolinea The Athletics, la formazione inglese ha a disposizione solo due difensori centrali, ovvero Stones e Dias, visti gli infortuni di Laporte e Aké. Ecco quindi lo svizzero del Dortmund è diventato un obiettivo concreto, con una trattativa già avanzata e impostata su una base di circa 17,5 milioni di euro. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 30 agosto 2022) Dopo essere stato per settimane una suggestione per Inter e Milan, Manuelsarebbe in procinto di passare dalal. Infatti, come sottolinea The Athletics, la formazione inglese ha a disposizione solo due difensori centrali, ovvero Stones e Dias, visti gli infortuni di Laporte e Aké. Ecco quindi lo svizzero delè diventato un obiettivo concreto, con unagiàe impostata su una base di circa 17,5 milioni di euro. SportFace.

