Manchester City, accordo con Akanji: lo svizzero pronto per la Premier (Di martedì 30 agosto 2022) Manuel Akanji ha l’accordo per il trasferimento al Manchester City: lo svizzero pronto a volare in Premier Stando a quanto riferito da Sky Sports UK, il Manchester City ha raggiunto un accordo per l’acquisto di Manuel Akanji. 18 i milioni di euro destinati al Borussia Dortmund, mentre lo svizzero potrebbe volare in Inghilterra già domani. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 30 agosto 2022) Manuelha l’per il trasferimento al: loa volare inStando a quanto riferito da Sky Sports UK, ilha raggiunto unper l’acquisto di Manuel. 18 i milioni di euro destinati al Borussia Dortmund, mentre lopotrebbe volare in Inghilterra già domani. L'articolo proviene da Calcio News 24.

FabrizioRomano : Manchester City’s Ferran Soriano to @elchiringuitotv on Barça interest in Bernardo Silva: “Of course, I can say Ber… - FCBarcelona : Messi ?? Manchester City - FCBarcelona : Daniiiiiiii ???? ?? Manchester City - Gobbo37 : RT @JPeppp: La Juve è l'unica squadra in Europa a non credere nei giovani. (via capiscer dello JTwitter) Età media ?? Real Madrid 27,3 Ma… - ElPianodeBogart : @lasource75006 Verratti to Manchester City -