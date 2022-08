Maltempo Toscana: nuovo codice giallo per piogge e temporali fino alle 20 del 31 agosto (Di martedì 30 agosto 2022) Possibili temporali anche di forte intensità su Arcipelago e costa settentrionale, successivamente più probabili e frequenti sulle zone interne del centro nord della regione. Ancora possibilità di forti colpi di vento e grandinate L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 30 agosto 2022) Possibilianche di forte intensità su Arcipelago e costa settentrionale, successivamente più probabili e frequenti sulle zone interne del centro nord della regione. Ancora possibilità di forti colpi di vento e grandinate L'articolo proviene da Firenze Post.

FirenzePost : Maltempo Toscana: nuovo codice giallo per piogge e temporali fino alle 20 del 31 agosto - infoitinterno : Maltempo Toscana, codice giallo per temporali forti - iltirreno : Maltempo - Tornano le piogge intense e si profila di nuovo il rischio di eventi pericolosi in alcune zone della reg… - qn_lanazione : Le #previsioni #meteo lo dicevano, ora è arrivata la conferma dalla Sala operativa della protezione civile regional… - infoitinterno : Meteo, pioggia su Piemonte Liguria e Toscana: maltempo su pianure venete e Alpi occidentali, bel tempo al centro sud -