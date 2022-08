Mafia: nuovo gioco in cantiere, annuncia lo sviluppatore Hangar 13 (Di martedì 30 agosto 2022) Un nuovo progetto è in cantiere, anzi, nell’Hangar 13: il team di sviluppo annuncia un gioco inedito nell’universo della Mafia videoludica “Dritta sicura, si mormora che / i cannoni hanno fatto bang”, cantava Max Pezzali, ma stavolta i rumor si sono rivelati veritieri: sì, il team di sviluppo Hangar 13 ha confermato che un nuovo gioco della serie Mafia è in lavorazione. In un post dedicato al ventennale della serie, il manager generale Roman Hladik si è sbottonato sul futuro del franchise… ma non più di tanto. Il titolo è infatti “a qualche anno di distanza”, e gli sviluppatori non possono “mostrare nient’altro al momento”. A discapito di ciò, lo studio è “entusiasta all’idea di lavorare a una saga tanto amata, ... Leggi su tuttotek (Di martedì 30 agosto 2022) Unprogetto è in, anzi, nell’13: il team di sviluppouninedito nell’universo dellavideoludica “Dritta sicura, si mormora che / i cannoni hanno fatto bang”, cantava Max Pezzali, ma stavolta i rumor si sono rivelati veritieri: sì, il team di sviluppo13 ha confermato che undella serieè in lavorazione. In un post dedicato al ventennale della serie, il manager generale Roman Hladik si è sbottonato sul futuro del franchise… ma non più di tanto. Il titolo è infatti “a qualche anno di distanza”, e gli sviluppatori non possono “mostrare nient’altro al momento”. A discapito di ciò, lo studio è “entusiasta all’idea di lavorare a una saga tanto amata, ...

tuttoteKit : #Mafia: nuovo gioco in cantiere, annuncia lo sviluppatore Hangar 13 #Hangar13 #tuttotek - Il_Paradroide : Mafia 4 è ufficiale: 2K e Hangar 13 sono al lavoro su un nuovo capitolo, ma il lancio è ancora lontano @IGNitalia - IGNitalia : 2K Games e Hangar 13 sono al lavoro su un nuovo capitolo della serie #Mafia: c'è l'ufficialità, anche se il lancio… - infoitscienza : Mafia 4: in arrivo un nuovo capitolo del franchise, l'annuncio di 2K - GianlucaOdinson : Mafia: 2K annuncia un nuovo capitolo in sviluppo presso Hangar 13, è ufficiale -