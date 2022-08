Madonna | chi è il nuovo fidanzato 23enne Andrew Darnell | età | lavoro | Instagram

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 30 agosto 2022) L’amore è cieco, l’amore non ha età. Sentenze – la seconda soprattutto – confermate sempre più spesso dalla star più famosa di sempre,, che ha deciso di intraprendere una nuova relazione con un ragazzo di molto più giovane di lei. Non è la prima volta che accade, il che indica una certa preferenza da parte della cantante. Ildi: chi è Da poco la ”ragazza” ha spento ben 64 candeline che non si vedono né si sentono su tutta la sua persone, dal momento che lo spirito – ma in realtà anche il corpo – sembra ancora quello di una donna giovane e dinamica. Tra l’altro, ultimamente, la star sfoggia dei capelli rosa che non passano inosservati al grande pubblico. E, inoltre, c’è un’altra novità. Leggi anche:sceglie l’Italia per festeggiare il compleanno: la star ...