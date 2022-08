Ludovica Frasca, l’ex velina di “Striscia” annuncia la fine: il matrimonio in mille pezzi (Di martedì 30 agosto 2022) Ludovica Frasca ha annunciato con un post su Instagram la fine del suo matrimonio con l’imprenditore americano Frank Faricy. Nell’ultimo periodo il mondo dello spettacolo ha dovuto fare i conti con alcune separazioni che hanno fatto molto rumore: basti pensare a quella a dir poco fragorosa tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Nelle scorse ore Ludovica Frasca, nota soprattutto per essere stata velina di Striscia la Notizia, ha confermato la fine del suo matrimonio con l’imprenditore statunitense Frank Faricy. L’annuncio del divorzio tra la 29enne showgirl e l’imprenditore è stato dato dalla stessa Ludovica Frasca tramite un post pubblicato su ... Leggi su kronic (Di martedì 30 agosto 2022)hato con un post su Instagram ladel suocon l’imprenditore americano Frank Faricy. Nell’ultimo periodo il mondo dello spettacolo ha dovuto fare i conti con alcune separazioni che hanno fatto molto rumore: basti pensare a quella a dir poco fragorosa tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Nelle scorse ore, nota soprattutto per essere statadila Notizia, ha confermato ladel suocon l’imprenditore statunitense Frank Faricy. L’annuncio del divorzio tra la 29enne showgirl e l’imprenditore è stato dato dalla stessatramite un post pubblicato su ...

ParliamoDiNews : Ludovica Frasca si sfoga sui social: si è lasciata con il marito Frank Faricy - VeryInutilPeople #ludovica #frasca… - MoniRiya3 : L’ex velina Ludovica Frasca annuncia in lacrime la fine del suo matrimonio: ”Certe cose non si possono raccontare…” - nikysa73 : @Michele_Arnese Ma veramente ?????? A proposito chi è Ludovica Frasca e suo marito? - miagmarsuren : RT @Michele_Arnese: “Ludovica Frasca annuncia la rottura con il marito”. (Il Fatto Quotidiano) - hagakure_jfp : @Michele_Arnese Non li metta, questi tweet. Che poi non si dorme per il senso di colpa provocato dal non sapere chi sia Ludovica Frasca. :)) -