Londra | ballano sul tetto di una pensilina dell’autobus al carnevale di Nothing hill | la struttura cede e crolla sui passanti

(Di martedì 30 agosto 2022) Incidenti, vandalismo, risse e feriti aldi, dove dopo due anni di stop in questi giorni si sono riversate migliaia di persone per festeggiare in strada. Sono tanti i video della manifestazione postati sui social. In alcuni di questi si vedono decine di persone che si arrampicano su unae iniziano a ballare. Laperò non regge il peso e poco doposulle persone che si trovavano sotto L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Euronews Italiano

...incredibile dopo il tutto esaurito delle sei serate trionfali al Wembley Stadium di. ...dover assistere a uno spettacolo deprimente di gruppi di 50 anni in preda a reazioni inconsulte che'...Per adesso danon sono mai parsi interessati a questa formula ed è per questo che in viale ...un paio di mensilità, che il calciatore non ha ancora ricevuto dalla Lazio e che i ... Londra: il Carnevale di Notting Hill è tornato Non c'è ancora accordo definitivo, bisogna sistemare ancora qualcosa, anche dal punto di vista burocratico, ma tutte le parti in causa sono molto vicine e si prevede la buona riuscita dell'affare a br ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...