Lo scandalo in questa foto, scoppia la bufera: ecco cosa ha pescato (Di martedì 30 agosto 2022) Pescano in un'area non protetta in Sardegna e pubblicano il video su Tiktok. E ora contro i due apneisti c'è un esposto alla procura della Repubblica di Sassari. Nel filmato si vede uno dei due che mostra la cattura, a 20 metri di profondità, di una cernia nella zona di Capo Caccia, ad Alghero: "Stiamo andando in un posto, raga, dove non c'è veramente nessuno", racconta il tiktoker in un video rilanciato dal gruppo 'Roba da apneisti Spearfiscing&Freediving. "Faccio questo sport da quando ho 13 anni e questo è in assoluto il pesce più grosso che abbia mai preso", si vanta il protagonista del video, che poi si filma mentre cerca di vendere il pescato - 9,2 chili - nei ristoranti di Alghero, dove con l'amico spera di poter mangiare il pesce la sera. I due ci riescono al quarto tentativo: "Raga, missione compiuta. Ci siamo fatti 140 euro". Il video si conclude con ...

