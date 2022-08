Liverpool vs Newcastle United – pronostico e possibili formazioni (Di martedì 30 agosto 2022) Il Liverpool cercherà di sfruttare la vittoria di nove gol contro il Bournemouth quando continuerà la sua campagna di Premier League in casa del Newcastle United mercoledì 31 agosto sera. I Reds hanno ottenuto i primi tre punti della nuova stagione in grande stile contro le Cherries nel fine settimana, mentre il Newcastle arriverà a questa sfida dopo il pareggio per 1-1 in casa del Wolverhampton Wanderers. Il calcio di inizio di Liverpool vs Newcastle United è previsto alle 21 Anteprima della partita Liverpool vs Newcastle United: a che punto sono le due squadre Liverpool Il Liverpool ha raccolto solo due punti nelle prime tre partite della campagna di Premier League 2022-23, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 30 agosto 2022) Ilcercherà di sfruttare la vittoria di nove gol contro il Bournemouth quando continuerà la sua campagna di Premier League in casa delmercoledì 31 agosto sera. I Reds hanno ottenuto i primi tre punti della nuova stagione in grande stile contro le Cherries nel fine settimana, mentre ilarriverà a questa sfida dopo il pareggio per 1-1 in casa del Wolverhampton Wanderers. Il calcio di inizio divsè previsto alle 21 Anteprima della partitavs: a che punto sono le due squadreIlha raccolto solo due punti nelle prime tre partite della campagna di Premier League 2022-23, ...

