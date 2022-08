Liverpool | Klopp | 'Cerchiamo un centrocampista | c'è ancora tempo'

CalcioNews24 : Liverpool: Parker è il sesto tecnico esonerato dopo un ko con Klopp - PresidentAndre9 : RT @AndrewTactics: @11contro11 Dopo il successo contro il #City a luglio ,avevo capito che quest'anno non è solo l'anno di #Guardiola ma an… - ada_cotugno : @simone__11 Forte sì, il Liverpool lo segue da diverso tempo ma non è riuscito a prenderlo a luglio. Lo scenario sa… - infolinity : RT @AndrewTactics: @11contro11 Dopo il successo contro il #City a luglio ,avevo capito che quest'anno non è solo l'anno di #Guardiola ma an… - AndrewTactics : @11contro11 Dopo il successo contro il #City a luglio ,avevo capito che quest'anno non è solo l'anno di #Guardiola… -

TUTTO mercato WEB

Prima di lui anche Guidolin e Mourinho Come riportato da ESPNFC, Scott Parker non è il primo allenatore ad essere esonerato in Premier League dopo una sconfitta contro ildi Jurgen. ...... che dopo le prime due sconfitte in Premier League sembrano aver imboccato la strada giusta grazie ai successi per 2 - 1 contro ildie per 1 - 0 in casa del Southampton ... Liverpool, Klopp: "Cerchiamo un centrocampista, ma ce ne sono pochi che fanno al caso nostro" La storia di Trent Alexander-Arnold, terzino del Liverpool, idolo della tifoseria Reds e non solo: il racconto di un sogno realizzato ...Ennesimo colpo di scena nell’estate di Cristiano Ronaldo: il tecnico dello Sporting Lisbona minaccia dimissioni in caso di arrivo di CR7 Per Cristiano Ronaldo sta diventando un problema decidere quale ...