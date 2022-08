LIVE Vuelta a España 2022, tappa di oggi in DIRETTA: tutti i big sul percorso! Cavagna rimane leader (Di martedì 30 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA GENERALE Vuelta A España 2022 17.04 Visivamente sembra andare come un treno Remco Evenepoel! Vedremo se le impressioni sono corrette al primo intermedio. 17.03 Primoz Roglic è a 3 decimi da Cavagna al primo intermedio! 17.02 11’35” per Carlos Rodriguez al primo intermedio. 3” meglio di Ayuso. 17.01 Continua l’ottima prova di Pavel Sivakov che è secondo al secondo intermedio. Solo 15 i secondi di distacco da Cavagna. 17.00 11’38” per Juan Ayuso al primo intertempo, a 12” da Cavagna ma già meglio del suo compagno Joao Almeida, che ha fatto 11’42”. 16.58 Con la buona prova di De la Cruz, questa è la nuova top10 al traguardo: 1 Cavagna Rémi 34.18,80 54.031 2 CRADDOCK ... Leggi su oasport (Di martedì 30 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICA GENERALE17.04 Visivamente sembra andare come un treno Remco Evenepoel! Vedremo se le impressioni sono corrette al primo intermedio. 17.03 Primoz Roglic è a 3 decimi daal primo intermedio! 17.02 11’35” per Carlos Rodriguez al primo intermedio. 3” meglio di Ayuso. 17.01 Continua l’ottima prova di Pavel Sivakov che è secondo al secondo intermedio. Solo 15 i secondi di distacco da. 17.00 11’38” per Juan Ayuso al primo intertempo, a 12” dama già meglio del suo compagno Joao Almeida, che ha fatto 11’42”. 16.58 Con la buona prova di De la Cruz, questa è la nuova top10 al traguardo: 1Rémi 34.18,80 54.031 2 CRADDOCK ...

