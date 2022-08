LIVE Vuelta a España 2022, tappa di oggi in DIRETTA: si susseguono le partenze nella cronometro (Di martedì 30 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA GENERALE Vuelta A España 2022 14.43 Intanto il compagno di squadra Kelland O’Brien giunge al traguardo in 36.14,43, media superiore ai 51 km/h. 14.41 Michael Hepburn (Team BikeExchange – Jayco) in testa al primo intermedio. 11.48,76 il suo crono. 14.39 Parte anche Remi Cavagna, un altro dei possibili favoriti per la vittoria odierna. 14.37 Non eccezionale il crono di Tiberi: è quinto, staccato di 16” al primo intermedio. 14.35 I migliori andranno sicuramente sopra i 50 chilometri orari di media al traguardo. 14.33 Julius Johansen (Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux) timbra il miglior crono all’arrivo: 37.22,02 a 49.616 km/h di media. 14.29 Kelland O’Brien (Team BikeExchange – Jayco) è in testa anche al secondo intermedio. 14.26 A breve ci saranno ... Leggi su oasport (Di martedì 30 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICA GENERALE14.43 Intanto il compagno di squadra Kelland O’Brien giunge al traguardo in 36.14,43, media superiore ai 51 km/h. 14.41 Michael Hepburn (Team BikeExchange – Jayco) in testa al primo intermedio. 11.48,76 il suo crono. 14.39 Parte anche Remi Cavagna, un altro dei possibili favoriti per la vittoria odierna. 14.37 Non eccezionale il crono di Tiberi: è quinto, staccato di 16” al primo intermedio. 14.35 I migliori andranno sicuramente sopra i 50 chilometri orari di media al traguardo. 14.33 Julius Johansen (Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux) timbra il miglior crono all’arrivo: 37.22,02 a 49.616 km/h di media. 14.29 Kelland O’Brien (Team BikeExchange – Jayco) è in testa anche al secondo intermedio. 14.26 A breve ci saranno ...

