LIVE Vuelta a España 2022, tappa di oggi in DIRETTA: Evenepoel schiacciasassi all'intermedio, Cavagna rimane leader al traguardo (Di martedì 30 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA GENERALE Vuelta A España 2022 17.31 Distacchi enormi nei confronti di tutti i rivali! L'unico rimasto sotto al minuto è Primoz Roglic che ha preso 48?! 17.30 Una performance impressionante per il belga! 33.18,65 il suo tempo, ottenuto andando a 55.568 km/h di media! ALIENO! 17.29 REMCO Evenepoel VINCE LA CRONOMETRO DI ALICANTE! 17.29 Arriva Enric Mas che chiude con 35'09"83 ad 1'03" da Roglic. 17.28 Evenepoel è pericolosamente vicino ad Enric Mas, i due sono partiti a 2? di distanza. 17.26 SUPER PRIMOZ ROGLIC! Il vecchio leone non si arrende! Nuovo miglior tempo al traguardo con 34'06"47. Fa meglio di Cavagna di 12? chiudendo la prova a 54.357 km/h di media.

