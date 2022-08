LIVE Vuelta a España 2022, tappa di oggi in DIRETTA: cronometro individuale, Remco Evenepoel può fare il vuoto (Di martedì 30 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE L’ORDINE DI PARTENZA Buon pomeriggio a tutti e ben ritrovati alla DIRETTA LIVE della Elche-Alicante, decima tappa della Vuelta a España 2022. Questi 30,9 chilometri a cronometro arridono totalmente a chi è più avvezzo alle prove contro il tempo, e potremmo vedere un Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl) capace di aumentare il proprio margine verso i diretti avversari. Altimetria praticamente piatta, dove non si vedranno difficoltà altimetriche rilevanti. Il primo intertempo è posto dopo 10,4 chilometri, mentre il secondo è al chilometro 21; in questi 10 chilometri l’unica vera incognita è rappresentata dal vento, che potrebbe ... Leggi su oasport (Di martedì 30 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE L’ORDINE DI PARTENZA Buon pomeriggio a tutti e ben ritrovati alladella Elche-Alicante, decimadella. Questi 30,9 chilometri aarridono totalmente a chi è più avvezzo alle prove contro il tempo, e potremmo vedere un(Quick-Step Alpha Vinyl) capace di aumentare il proprio margine verso i diretti avversari. Altimetria praticamente piatta, dove non si vedranno difficoltà altimetriche rilevanti. Il primo intertempo è posto dopo 10,4 chilometri, mentre il secondo è al chilometro 21; in questi 10 chilometri l’unica vera incognita è rappresentata dal vento, che potrebbe ...

