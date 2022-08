LIVE – Vuelta 2022, decima tappa cronometro Elche-Alicante: aggiornamenti in DIRETTA (Di martedì 30 agosto 2022) La DIRETTA scritta della decima tappa della Vuelta di Spagna 2022, la cronometro individuale di 30,9 chilometri da Elche ad Alicante. Dopo il secondo giorno di riposo ecco che la corsa entra nella seconda settimana con un’importante prova contro il tempo, che sicuramente cambierà ulteriormente la classifica generale. Riuscirà Remco Evenepoel ad aumentare il proprio vantaggio oppure gli inseguitori si avvicineranno? Sportface vi racconterà tutta la tappa fin dalle prime partenze, senza farvi perdere assolutamente nulla. Segui il LIVE a partire dalle 14:40 COME SEGUIRE LA tappa IN TV decima tappa: PERCORSO E ALTIMETRIA Vuelta 2022: ... Leggi su sportface (Di martedì 30 agosto 2022) Lascritta delladelladi Spagna, laindividuale di 30,9 chilometri daad. Dopo il secondo giorno di riposo ecco che la corsa entra nella seconda settimana con un’importante prova contro il tempo, che sicuramente cambierà ulteriormente la classifica generale. Riuscirà Remco Evenepoel ad aumentare il proprio vantaggio oppure gli inseguitori si avvicineranno? Sportface vi racconterà tutta lafin dalle prime partenze, senza farvi perdere assolutamente nulla. Segui ila partire dalle 14:40 COME SEGUIRE LAIN TV: PERCORSO E ALTIMETRIA: ...

Eurosport_IT : Dopo il giorno di riposo si torna a pedalare! Chi firmerà il miglior tempo nella crono individuale da Elche ad Alic… - zazoomblog : LIVE – Vuelta 2022 decima tappa cronometro Elche-Alicante: aggiornamenti in DIRETTA - #Vuelta #decima #tappa… - SpazioCiclismo : Appuntamento alle 12:40 per la diretta della nona tappa de #LaVuelta22 - zazoomblog : LIVE Vuelta a España 2022 tappa di oggi in DIRETTA: Meintjes si prende Les Praeres! Evenepoel stacca tutti sulla sa… -