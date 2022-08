LIVE Atletica | Meeting Rovereto 2022 in DIRETTA | Roberta Bruni si impone nell’asta con il nuovo record italiano | Nick Ponzio domina il peso

(Di martedì 30 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.28 Virginia Troiani va a tirare il gruppo agendo da lepre. 21.26 Al via gli 800 femminili con le azzurre Serena Troiani, Eloisa Coiro, Gaia Sabbatini ed Elena Bellò. 21.24! 4.72 al terzo tentativo per la classe 1994 dei Carabinieri che stabilisce il! 21.22 Inizia a piovere aquando su pista restano da concludere 800 maschili e femminili e i 5000 maschili con Yeman Crippa. 21.20 Lo statunitense Kendall Williams si distende e vince in 10?08 precedendo l’ivoriano Arthur Cissè (10?18) e il liberiano Emmanuel Matadi (10?20). 21.19 Rischia Matadi con uno stacco anticipato, ma c’è il verde per tutti. 21.17 Questi i 100 metri maschili al via: Brendon (Canada), Ogando ...

19.30 Salto triplo (maschile) 19.40 Salto con l'asta