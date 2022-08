LIVE Atletica | Meeting Rovereto 2022 in DIRETTA | Roberta Bruni record italiano! Crippa si ritira | Ponzio vince

(Di martedì 30 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.01 Si chiude dunque ildi, grazie per averci seguito fino a questo punto, buon proseguimento di serata con la cronaca della serata su OA Sport. 22.00 Ntakarutimanain 13’08?43 (nuovodel) davanti agli etiopi Amare (13’12?72, nuovo personale) e Melak (13’16?23). 21.57 Il burundiano della Quercia Trentingrana Egide Ntakarutimana sembra avere qualcosa in più in questo finale. 21.54 Si ferma Yemanche aveva palesato un’espressione affaticata. 21.51 Prova ad allungare l’etiope Nibret Melak a metà gara. 21.48 5’12?26 il passaggio del gruppo di testa (con) ai 2000. 21.45 Partono i 5000 metri maschili che chiuderanno il ...

19.30 Salto triplo (maschile) 19.40 Salto con l'asta LIVE Atletica, Meeting Rovereto 2022 in DIRETTA: Roberta Bruni si impone nell'asta con il nuovo record italiano, Nick Ponzio domina il peso È in corso il 58° Palio Città della Quercia, classico meeting internazionale di Rovereto (Trento) e tappa Silver del World Athletics Continental Tour. Vola nell'asta Roberta Bruni che migliora il suo ... Terzo errore a 2.24 per lui. Sempre Ricketts e Bekh-Romanchuk alle sue spalle. 21.24: Grande gara in arrivo, i 100 ostacoli con la campionessa mondiale nigeriana Amusan. Superato 4.60 al secondo tenta ...