L’Iraq sull’orlo della guerra civile

(Di martedì 30 agosto 2022) In Iraq le forze dell’imam Moqtada al Sadr e quella dell’alleanza sostenuta dall’Iran si contendono il controllo del governo. La crisi iniziata con le elezioni dell’ottobre 2021, che ha visto una vittoria del partito sadrista, sono sfociate ora in scontri tra le forze di sicurezza irachene e i sostenitori dell’imam che da anni si batte contro la corruzione nel Paese. Ancora una volta uno dei paesi dell’area mediorientale che subisce l’influenza iraniana paga il prezzo delle ingerenze di Teheran. Per la cronaca è di almeno 27 morti e oltre 300 feriti il bilancio parziale degli scontri tra le forze di sicurezza irachene e i sostenitori del leader politico e religioso sciita, al Sadr, iniziati ieri nella capitale del, Baghdad, e che si sono estesi anche ad altre zone del Paese tra cui Nassiriya, Bassora, e Kirkuk. Secondo i media arabi gran parte delle vittime ...

L'IRAQ è di nuovo sull'orlo di una guerra civile…mi chiedo perchè gli USA abbiano destabilizzato quel paese e più vici…

Al - Sadr ha iniziato uno sciopero della fame 'fino a quando non cesserà la violenza' in, ha dichiarato un portavoce, perché 'cacciare i corrotti non dà a nessuno una giustificazione per'uso ...... Antonio Guterres, ha "seguito con preoccupazione le proteste in corso in, durante le quali i ...moderazione ed esorta tutti gli attori interessati a prendere provvedimenti immediati per ridurre'... Iraq sull'orlo della guerra civile. Sadr annuncia il ritiro, caos e scontri a Baghdad. Almeno 8 morti, coprifuoco in tutto il paese