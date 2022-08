L’Iraq è nel caos, ma il discorso di al-Sadr può riportare la calma: cosa ha detto il leader sciita (Di martedì 30 agosto 2022) Roma, 30 ago – L’Iraq è sprofondato, di nuovo, nel caos. I violenti scontri iniziati ieri a Baghdad, dopo l’annuncio del “ritiro definitivo dalla politica” del leader sciita Moqtada al-Sadr, hanno provocato almeno 30 morti e circa 700 feriti. Una vera e propria carneficina, avvenuta nella Zona Verde – area della capitale irachena dove hanno sede gli uffici governativi e le ambasciate – e in altre aree periferiche della città. Nella giornata di oggi, con i manifestanti Sadristi che continuano a protestare in strada, è però arrivato un importante discorso del loro leader religioso, volto a riportare la calma. Al-Sadr ha infatti ordinato ai suoi sostenitori di interrompere subito tutte le manifestazioni a ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 30 agosto 2022) Roma, 30 ago –è sprofondato, di nuovo, nel. I violenti scontri iniziati ieri a Baghdad, dopo l’annuncio del “ritiro definitivo dalla politica” delMoqtada al-, hanno provocato almeno 30 morti e circa 700 feriti. Una vera e propria carneficina, avvenuta nella Zona Verde – area della capitale irachena dove hanno sede gli uffici governativi e le ambasciate – e in altre aree periferiche della città. Nella giornata di oggi, con i manifestantiisti che continuano a protestare in strada, è però arrivato un importantedel lororeligioso, volto ala. Al-ha infatti ordinato ai suoi sostenitori di interrompere subito tutte le manifestazioni a ...

