(Di martedì 30 agosto 2022) Real Madrid e Betis a punteggio pieno dopo la3 della, il Barcellonacontro il Valladolid e l’Atlético vince a Valencia. Seconda sconfitta delche cade nel derby con l’Almeria, il Villarreal rallenta col Getafe.3: Espanyol-Real 1-3,-Valladolid 4-0, Almeria-2-1 Real Madrid a punteggio pieno dopo il successo esterno per 1-3 contro l’Espanyol, che resta fermo a quota 1 in classifica. Blancos avanti al 12’ con Vinícius che si inserisce per vie centrali, ma al 43’ pareggia Joselu battendo Courtois che aveva respinto il suo primo tentativo. Benzema riporta avanti i campioni di Spagna all’88’ con una zampata sul secondo palo. Al 96’ il portiere di casa Lecomte viene espulso e tra i pali ci va il ...

calcioincosimo : Nelle prime tre di Liga il francese ha giocato sempre una mezz'oretta scarsa, segnando però due goal: lo 0-3 che ha… - 11contro11 : Liga, giornata 3: dilaga il Barça, altro ko del #Siviglia #AthleticBilbao #AtleticoMadrid #Barcellona #RealBetis… - CalcioPillole : La terza giornata di #Liga si è conclusa con i match di questa sera: l'#AthleticBilbao rifila quattro reti al… - sportli26181512 : Liga LIVE: Cadice-Athletic Bilbao e Valencia-Atletico Madrid LIVE: Cadice-Athletic Bilbao (calcio d'inizio alle ore… - AleBaroAB : Sul mio blog il riassunto della 3a giornata di #SerieA e #Liga (anche se mancano i posticipi che aggiungerò stasera… -

VILLORBA (TREVISO) - Nella storica sede al K3, culla dellaVeneta dov'è ancora affissa l'insegna Lega Nord, sventolano le bandiere Lega Salvini Premier. Il sondaggio di, però, è impietoso con i leghisti, dati da Quorum/Youtrend per SkyTg24 in ......programmazione sul calcio in TV di martedì 30 agosto ci sono gli anticipi della quarta...- Milan (Serie A) - DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky) 20.30 Trencin - Dukla (Slovak Fortuna) - ...Benfica - Pacos de Ferreira, gara della Primeira Liga: info partita, probabili formazioni, diretta tv e streaming gratis ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...