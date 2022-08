liaria Cucchi spiega perché si è candidata con Verdi-Si

(Di martedì 30 agosto 2022) AGI - "L'incontro con Nicola Fratoianni è stato determinante. Mi ha chiesto di mettermi in gioco. Non sono una politica di professione: da qualche mese ho preso il diploma di geometra". Lo dice, in un'intervista a 'Il Giorno', Ilaria, attivista e sorella di Stefano, il giovane ucciso nel 2009 mentre era in custodia cautelare, oracon-Si alle prossime elezioni. "E' stata la tragedia che mi ha coinvolto, che ci ha coinvolto, l'omicidio di mio fratello, a proiettarmi nella politica, a costringermi a combatterevenisse fatta giustizia",. "Tredici anni fa avevo la vita di una giovane donna medio borghese, madre di due figli piccoli, con tante certezze. Se dovessi collocarmi politicamente direi che all'epoca ero di centrodestra, per semplificare. Quello che è accaduto a ...

